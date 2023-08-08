Арестован школьник, жестоко убивший свою девушку

Подростка, который признался в жестоком убийстве своей подруги, поместили под арест по решению суда. Он останется под стражей до 6 октября.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 6 августа 16-летний школьник, приревновав, убил свою 17-летнюю подругу. Это произошло в квартире на улице Надеждинской.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал: «Молодые люди, по предварительным данным, около часа шумно выясняли отношения, но мирно разрешить вспыхнувшую ссору, к большому сожалению, не смогли. По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной убийства могла послужить ревность».

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Юноша написал явку с повинной, сознавшись в содеянном. Прокуратура Свердловской области поставила расследование дела на контроль.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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