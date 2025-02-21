Суд оставил под арестом подростков, готовивших теракт в Екатеринбурге

В Екатеринбурге продлили срок содержания под стражей подросткам, которых обвиняют в подготовке теракта и изготовлении взрывных устройств.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, трое несовершеннолетних 2007 и 2008 г.р. останутся стражей до 21 июня 2025 года включительно.

Как ранее писал «Новый День», в ночь на 22 декабря 2024 года подростки, используя бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, подожгли служебную автомашину органов внутренних дел, стоявшую на парковке на улице Чапаева в Екатеринбурге. Автомобиль получил значительные повреждения и восстановлению не подлежит.

Кроме того, по версии следствия, подростки 16 и 17 лет планировали совершение теракта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге. У злоумышленников изъяли компоненты СВУ и средства связи с инструкциями по его изготовлению.

17-летний студент одного из екатеринбургских колледжей и 16-летний студент политехникума обвиняются по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту, совершённое группой лиц по предварительному сговору», а также по ч. 2 ст. 223.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённые группой лиц по предварительному сговору». Еще один 17-летний студент колледжа – по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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