Свердловская область отправила 710 кубометров леса в Афганистан

С начала 2025 года из Свердловской области в Афганистан было отправлено 710 кубометров пиломатериалов хвойных пород. Продукцию экспортировали предприятия из Алапаевского и Тавдинского округов, сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора.
Лесоматериалы относятся к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, поэтому товар досматривали сотрудники Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам экспертиз, фитовредителей в материалах не выявили. Пиломатериалы были вывезены в Афганистан на 9 автомобилях и 3 железнодорожных вагонах.
Напомним, представители Талибана* посетили уральский форум «Кибербезопасность в финансах», организатором которого выступил Центробанк. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что приглашения на форум направлялись всем странам, которые выражают готовность сотрудничать.
* организация признана террористической и запрещена в РФ
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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