Эльвира Набиуллина о приглашении Талибана*, цифровом рубле и разблокировке замороженных активов (ВИДЕО)

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию в рамках форума «Кибербезопасность в финансах», который проходит в Екатеринбурге. «Новый День» приводит главные заявления главы ЦБ.

Набиуллина. Ответы на вопросы

О приглашении талибов* на уральский форум

– В форуме приняли участие более 10 стран. Мы приглашали международные организации, которые готовы сотрудничать с нами. Да, на форуме есть представители Афганистана. Напомню, что Афганистан имеет статус наблюдателя организации ШОС.

Об ответственности банков и компенсациях жертвам мошенников

– Безусловно, нужно повышать ответственность банков, чтобы они наладили все необходимые антифрод-процедуры. Уже принят закон, по которому банк обязан возместить ущерб клиенту, если был перевод на мошеннический счет из базы данных Центробанка. Также мы предлагаем вводить персональную ответственность топ-менеджеров, которые отвечают за антифрод. Потому что в разных банках эти системы настроены по-разному. Кстати, в крупных банках антифрод работает очень хорошо, и они отбивают большинство попыток мошеннических действий.

На форуме обсуждалась идея создания фонда компенсации, то есть безусловной материальной ответственности банков в случае хищения денег клиентов с помощью социальной инженерии. Но здесь надо быть осторожнее, чтобы не дать питательную почву для дополнительного мошенничества. Нужно предусмотреть все риски.

Как бороться с дипфейками?

– Мы видим, что количество случаев мошенничества с использованием дипфейков растет. Но это классические способы социальной инженерии. То есть мошенники обзванивают людей, и, чтобы преодолеть психологический барьер [недоверия], используют дипфейки. Поэтому способы борьбы точно такие же, как и против мошеннических обзвонов.

Про цифровой рубль

– Цифровой рубль вводится для удобства бизнеса и граждан. Он не сильно отличается от безналичных денег. То есть цифровой актив может быть заблокирован в случае перевода на мошеннический счет. При этом цифровые рубли на электронных кошельках точно так же защищены банковской тайной, как и безналичные деньги.

Кроме того, подчеркну, что использование цифровых рублей – абсолютно добровольное дело. Ходят слухи, что человек должен пойти в МФЦ, чтобы отказаться от использования цифрового рубля. Это полная глупость. Человек самостоятельно принимает решение, пользоваться цифровым рублем или нет.

Когда снизят ключевую ставку?

– Основной инструмент влияния Центрального банка на инфляцию – это ключевая ставка. Повышение ключевой ставки приводит к сдерживанию инфляции. Если бы мы не повышали ключевую ставку, инфляция была бы гораздо выше. Когда можно ожидать стабильного снижения ключевой ставки? Когда стабильно начнет снижаться инфляция, когда мы поймем, что она устойчиво снижается к 4%. Это наша цель.

О кредитовании бизнеса

– Ключевая ставка у нас сейчас высокая, и это должно привести к замедлению кредитной активности. Речь ни в коем случае не идет о кредитном сжатии, а именно о замедлении темпов роста кредитов. В декабре-январе мы увидели эту тенденцию, причем не только по потребительским кредитам и ипотеке, но и по корпоративному кредитованию. Но к этим данным нужно относиться очень аккуратно. Потому что в этот период года идут сезонные большие выплаты. В декабре обычно закрываются госконтракты, а в январе компании получают авансы и гасят кредиты. Поэтому мы должны смотреть, насколько устойчивы эти тенденции. В принципе, речь идет о том, что кредитная активность должна расти более уверенно.

О разблокировке активов российских инвесторов

– После замораживания средств российских инвесторов, причем не попавших под санкции, мы вместе с правительством разрабатывали разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства. И определенная часть средств была высвобождена в 2024 году – это около 570 миллиардов рублей в виде ценных бумаг и купонов. Эта мера коснулась около 1,5 миллиона человек.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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