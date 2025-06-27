российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 27 июня 2025, 12:46 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Суд аннулировал кредитные договоры мужчины, которого обманули телефонные мошенники

Житель Екатеринбурга добился через суд аннулирования кредитов, которые на него оформили мошенники.

История началась в апреле 2024 года. Мужчине позвонил якобы мобильный оператор и предупредил, что из-за профилактических работ связь может быть ограничена. Екатеринбуржец не придал значения звонку, но вскоре обнаружил, что от его имени заключены кредитные договоры с банками ВТБ и «Сбербанк», а также совершен перевод части заемных средств – 175 и 44 тысячи рублей – неизвестным лицам. Мужчина обратился в банки и правоохранительные органы. В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве, уралец был признан по нему потерпевшим.

После этого мужчина подал судебный иск с просьбой признать недействительными заключенные без его ведома кредитные договоры. Но дело проиграл. Тогда екатеринбуржец обратился с апелляцией в Свердловский областной суд.

«Судебная коллегия по гражданским делам, рассматривая материалы дела, не согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что оспариваемые кредитные договоры заключены истцом в предусмотренном законом порядке. Суд счел, что юридически значимым обстоятельством по настоящему делу является исследование добросовестности и осмотрительности банка при дистанционном оформлении кредитного договора», – говорится в сообщении облсуда.

От имени истца в один день и почти одновременно было оформлено три кредитных договора на разные суммы. После этого начались переводы денег между счетами клиента и на счета третьих лиц. Банки сами поставили под сомнение совершение этих операций и приостановили их исполнение. Но в нарушение закона «О национальной платежной системе», они все же допустили вывод части кредитных средств. Таким образом, суд установил, что банки на момент дачи распоряжения о переводе денежных средств располагали сведениями, что совершаемые операции обладают признаками осуществления перевода денежных средств без согласия клиента.

Свердловский областной суд отменил решение Ленинского суда Екатеринбурга и принял новое, в котором части удовлетворил исковые требования. Кредитные договоры екатеринбуржца с ВТБ и «Сбербанком» аннулированы, а клиент освобожден от исполнения долговых обязательств.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что необходимо повышать ответственность банков за качество антифрод-процедур. Также обсуждается идея безусловной денежной компенсации клиенту, которого обманули телефонные мошенники, а банк не смог этого предотвратить.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Ссылки по теме

Эльвира Набиуллина о приглашении Талибана*, цифровом рубле и разблокировке замороженных активов (ВИДЕО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Финансы, Экономика,