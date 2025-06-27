Суд аннулировал кредитные договоры мужчины, которого обманули телефонные мошенники

Житель Екатеринбурга добился через суд аннулирования кредитов, которые на него оформили мошенники.

История началась в апреле 2024 года. Мужчине позвонил якобы мобильный оператор и предупредил, что из-за профилактических работ связь может быть ограничена. Екатеринбуржец не придал значения звонку, но вскоре обнаружил, что от его имени заключены кредитные договоры с банками ВТБ и «Сбербанк», а также совершен перевод части заемных средств – 175 и 44 тысячи рублей – неизвестным лицам. Мужчина обратился в банки и правоохранительные органы. В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве, уралец был признан по нему потерпевшим.

После этого мужчина подал судебный иск с просьбой признать недействительными заключенные без его ведома кредитные договоры. Но дело проиграл. Тогда екатеринбуржец обратился с апелляцией в Свердловский областной суд.

«Судебная коллегия по гражданским делам, рассматривая материалы дела, не согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что оспариваемые кредитные договоры заключены истцом в предусмотренном законом порядке. Суд счел, что юридически значимым обстоятельством по настоящему делу является исследование добросовестности и осмотрительности банка при дистанционном оформлении кредитного договора», – говорится в сообщении облсуда.

От имени истца в один день и почти одновременно было оформлено три кредитных договора на разные суммы. После этого начались переводы денег между счетами клиента и на счета третьих лиц. Банки сами поставили под сомнение совершение этих операций и приостановили их исполнение. Но в нарушение закона «О национальной платежной системе», они все же допустили вывод части кредитных средств. Таким образом, суд установил, что банки на момент дачи распоряжения о переводе денежных средств располагали сведениями, что совершаемые операции обладают признаками осуществления перевода денежных средств без согласия клиента.

Свердловский областной суд отменил решение Ленинского суда Екатеринбурга и принял новое, в котором части удовлетворил исковые требования. Кредитные договоры екатеринбуржца с ВТБ и «Сбербанком» аннулированы, а клиент освобожден от исполнения долговых обязательств.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что необходимо повышать ответственность банков за качество антифрод-процедур. Также обсуждается идея безусловной денежной компенсации клиенту, которого обманули телефонные мошенники, а банк не смог этого предотвратить.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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