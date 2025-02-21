В Екатеринбурге снова повысили зарплату водителям Гортранса

В Екатеринбурге снова повысили зарплату водителям муниципальных автобусов, трамваев и троллейбусов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, если в январе водитель трамвая выполнял норму часов, в среднем он мог получить 70,5 тысячи рублей, а в феврале – уже 84,6 тысячи рублей. Та же ситуация с водителями троллейбусов (72,2 тысячи рублей в январе и 86,7 тысячи – в феврале) и автобусов (79,1 тысячи в первом месяце года и 94,9 тысячи – во втором).

При этом среднемесячная зарплата водителей также выросла: со 115,2 тысячи до 122,6 тысячи рублей на трамваях, со 100,6 до 112,9 тысячи рублей на троллейбусах и со 128,8 до 147,2 тысячи рублей – на автобусах.

При этом водителей все равно не хватает, особенно на трамваях. Об этом заявил недавно замдиректора департамента по транспорту мэрии Николай Вахлов. Он рассказал, что большинство водителей трамваев – люди в возрасте, кто-то из них уходит на пенсию, а чтобы подготовить нового вагоновожатого, требуется около 5 месяцев. Недавно городские власти улучшили условия обучения водителей. Им подняли стипендию почти в два раза – до 45 тысяч рублей. Но есть сложности в специфике обучения – не все могут его выдержать, и из 10 студентов до конца доходят 2-3 человека. Это связано в том числе и с тем, что большинство трамваев в Екатеринбурге – старые. Обновление парка идет, но не так быстро, как хотелось бы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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