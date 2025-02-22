Начальника полиции Кировского района арестовали на 2 месяца за получение взятки

Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения начальнику отдела полиции № 2 Александру Банникову, обвиняемому в получении взятки в размере 100 тысяч рублей. Он останется в СИЗО до 20 апреля.

Как отметили в пресс-службе региональной прокуратуры, Банников обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки через посредника в виде денег, в значительном размере».

В прошлом году начальник полиции договорился в обмен на деньги не привлекать к уголовной ответственности участников жесткой драки на Шарташе. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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