Начальник полиции Кировского района пойдет под суд

Начальник отдела полиции № 2 Екатеринбурга Александр Банников вскоре предстанет перед судом. Уголовное дело в отношении бывшего стража порядка сегодня было утверждено – сообщили в пресс службе региональной прокуратуры. Его будут судить по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Как ранее писал «Новый День», Банников обвиняется в том, что в декабре прошлого года договорился за деньги не заводить уголовное дело за жесткую драку на Шарташе. По версии следствия, он получил взятку в размере 100 тысяч рублей, а также присвоил премии подчиненных, на сумму около 500 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд. В прокуратуре отметили, что дело о покушении на убийство директора базы отдыха «Золотые пески», которое не стал заводить Банников, уже направлено в суд.

Екатеринбург, Егор Акулинин

