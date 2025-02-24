Сгоревший приют для животных находился в доме, признанном аварийным в 2017 году

Деревянный дом в Берёзовском, где располагался сгоревший приют для бесхозных кошек и собак, был признан аварийным в 2017 году и подлежал расселению. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава города Евгений Писцов.

«Дом признан аварийным в 2017 году, подлежит расселению по региональной программе. Программа на 2025г. на уровне субъекта ещё не принята, поэтому средства на расселение до муниципалитета не доведены. Как только программа начнет работать мы примем все меры по расселению этого дома. Установлено, что в доме 21 помещение, из которых десять – в муниципальной собственности, столько же в частной и одно помещение нежилое – бывший магазин. Всем проживающим администрацией города ранее предлагалось временное расселение в маневренный фонд. В доме остались проживать две семьи в муниципальных квартирах, отказавшиеся переезжать в другое жилье», – написал мэр.

Писцов добавил, что относительно будущего приюта для животных пока ничего обещать не может. «Пока в данном вопросе конкретики не дам. То, что приют необходим городу, это очевидно. Вопрос в финансировании», – подчеркнул он.

Как уже писал «Новый День», сегодня ночью на улице Кировский поселок сгорел деревянный дом № 1, в котором располагался приют для бездомных животных «4 лапы». Волонтеры сразу же прибыли на место, благодаря чему часть кошек и собак удалось спасти. Некоторых для этого пришлось выбрасывать из окон на снег. При этом пострадал один из волонтеров, он сейчас в больнице.

Ольга Чуб, руководитель приюта, рассказала, что погибли 12 животных: одна собака, два щенка и 9 кошек. Ветеринарная клиника ООО «Ветцентр» сообщила, что к утру к ним поступило девять кошек и две собаки.

Берёзовский, Елена Владимирова

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