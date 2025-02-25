Депутаты сформулируют вопросы губернатору и обсудят помощь детям войны

В эти минуты начинается первое в этом году пленарное заседание заксобрания Свердловской области.

В повестке заседания – 26 вопросов, в том числе – о назначении мировых судей, о докладе уполномоченного по правам предпринимателей Елены Артюх.

Также на сегодняшнем заседании депутаты утвердят список вопросов губернатору Евгению Куйвашеву для подготовки ежегодного отчета о работе областного правительства.

Кроме того, фракции партий КПРФ и «Новые люди» в очередной раз внесли на рассмотрение законопроект о помощи детям войны. В нынешней редакции он предусматривает для граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, ежемесячные выплаты в размере 1000 рублей. Как уже писал «Новый День», похожие проекты коммунисты вносят ежегодно, но депутатское большинство их отклоняет. https://newdaynews.ru/ekaterinburg/684678.html

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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