Заксобрание в очередной раз завернуло законопроект о «детях войны» из-за ошибок коммунистов

В заксобрании Свердловской области сегодня рассмотрели законопроект, предусматривающий единоразовые выплаты родившимся с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года. Авторами инициативы о «детях войны» стали представители КПРФ, ее лидеру Александру Ивачеву депутаты напомнили обо всех ошибках в законопроекте, которые коммунисты не желают исправлять, тем самым получая возможность снова и снова говорить с трибуны о поддержке «детей войны».

Говоря о законопроекте, Ивачев напомнил, что это уже 16-е его рассмотрение в заксобрании. В новой версии он предусматривает единовременную выплату в честь 75-летия Победы, внеочередное оказание медицинской помощи в государственных медучреждениях и первоочередной прием в организациях социального обслуживания. Персек обкома эмоционально заметил, что во многих регионах страны правительство нашло деньги на «детей войны», в той или иной мере они получают льготы или выплаты, а в Свердловской области есть деньги только на конгресс-холл, «Титановую долину» и Универсиаду. Он также предложил продать часть Ельцин-центра, которая принадлежит региону, а деньги пустить на поддержку стариков. Ивачев попросил принять законопроект в первом чтении, а ко второму подумать, кому и сколько денег давать.

Единоросс Владимир Власов заметил: Ивачев потряс списком регионов, где есть меры поддержки для «детей войны», но почему-то не включил туда Свердловскую область. «Вы это специально сделали или случайно?" – поинтересовался он. Его однопартиец Владимир Радаев отметил, что эта возрастная категория может пользоваться бесплатной стоматологической помощью, без очереди записываться к врачу, получать льготы на санатории и т.д. – то же, что и в других регионах, которые Ивачев ставил в пример. А единоразовая выплата, которую предлагает коммунист, есть только в одном регионе. Депутат от ЛДПР Михаил Зубарев напомнил Ивачеву, что предложение о разовой выплате коммунисты внесли в ноябре, в тот день, когда начали собираться согласительные комиссии по бюджету. «Вас на них не было, и никто из вас в ходе согласительных комиссий скорректировать бюджет не предлагал», – заявил Зубарев. По его словам, в законопроекте Ивачева указано: он должен вступить в силу через 10 дней после принятия. «Мы должны по щелчку пальцев поменять бюджет?" – высказался Зубарев, но заявил, что ЛДПР проголосует за.

С предложением голосовать против выступил председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин. Он попросил Ивачева не политизировать ситуацию – все с уважением относятся к «детям войны», но депутаты каждый раз слышат от коммунистов слова о том, что «можно доработать [законопроект], пока бы принять, а потом усовершенствуем». Комитет получил отрицательные заключения с указаниями на юридические нарушения. На которые Ивачеву ранее уже указывали.

В итоге депутаты очередную инициативу о «детях войны» отклонили: 11 голосов было подано за и 30 против.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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