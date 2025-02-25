Депутаты отклонили законопроект КПРФ о помощи детям войны

Большинство депутатов свердловского заксо проголосовали за то, чтобы в первом же чтении отклонить законопроект о помощи детям войны.

Законопроектом, который внесли совместно депутаты от КПРФ и «Новых людей», предлагалось ввести для граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, ежемесячные выплаты в размере 1000 рублей. Как заявил на заседании заксо первый секретарь свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев, осенью 2024 года в Свердловской области проживали 13 784 человека, подходящих под это определение. Таким образом, на исполнение закона в случае его принятия потребовалось бы около 165 млн рублей в год.

Председатель комитета заксо по соцполитике Вячеслав Погудин в содокладе сообщил, что комитет, рассмотрев законопроект, рекомендовал его отклонить. Причина в том, что на федеральном уровне законодательством не установлено определение такой категории населения, как «дети войны». По мнению депутата, предложенное коммунистами определение – родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года – ущемляет права других уральцев, чья юность пришлась на годы войны, например, тех, кто родился в 1926 или 1927 году.

Как уже сообщал «Новый День», законопроекты о поддержке детей войны свердловские коммунисты вносят регулярно. В частности, в феврале 2020 года состоялось 16-е обсуждение проекта аналогичной тематики.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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