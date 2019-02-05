В свердловское заксо снова внесли законопроект о «детях войны»

В заксобрание Свердловской области в очередной раз внесен законопроект о поддержке «детей войны», родившихся с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года.

Как сообщил в соцсети депутат от КПРФ Александр Ивачев, и.о. председателя заксобрания Виктор Якимов уведомил его, что законопроект фракции коммунистов принят в работу. Вероятно, он будет рассмотрен на заседании профильного комитета во второй половине февраля.

Депутаты от КПРФ требуют для «детей войны» следующих льгот: 1) ежемесячную денежную выплату в размере 500 рублей; 2) внеочередное оказание медицинской помощи в государственных медучреждениях; 3) первоочередной прием в организациях социального обслуживания. «Всего наш законопроект охватит 32 361 человек, не имеющих никаких других льгот. На это потребуется 196 миллионов рублей, что для нынешнего областного бюджета – копейки», – резюмирует Александр Ивачев.

Напомним, это уже не первая попытка оппозиции провести через заксо закон о «детях войны». Например, в ноябре 2016 года свердловское заксобрание отклонило сразу три законопроекта о «детях войны», предложенных еще депутатами прошлого созыва (2011-2016). Для таких граждан в проектах прописывалась ежемесячная выплата в размере от 500 до 1000 рублей, ежегодная выплата к 9 мая, а также внеочередное обслуживание в больницах и социальных учреждениях. Все три инициативы получили отрицательное заключение комитета по социальной политике заксо. В разное время авторами законопроектов о «детях войны» выступали экс-«пенсионер» Евгений Артюх, экс-коммунист Андрей Альшевских и эсер Андрей Жуковский. Документы отличались друг от друга в основном только расчетами необходимых затрат из областного бюджета. По проекту Артюха требовалось свыше 500 миллионов рублей на выплаты «детям войны», по проекту Альшевских – 327 миллионов рублей.

Позиция партии власти заключалась в том, что если уж вводить меры господдержки, нужно определять статус «дети войны» в пределах всей страны, а не только на территории Свердловской области. «Нужен федеральный закон. Сейчас в области, по данным на 1 июля 2016 года, проживает 45 322 жителей, у которых родители погибли на войне. Из них 90% пользуются льготами как ветераны, труженики тыла и инвалиды», – пояснил полтора года назад глава комитета по соцполитике Вячеслав Погудин.

Екатеринбург, служба информации

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