За год у 38% уральских предпринимателей доход снизился, у 36% – остался прежним

Только у 17,9% представителей малого и среднего бизнеса в Свердловской области по итогам 2024 года доходы выросли, у остальных они либо упали, либо остались на прежнем уровне.

Такие цифры содержатся в докладе уполномоченного по правам предпринимателей Елены Артюх, представленном сегодня в заксо. О сохранении доходов на прежнем уровне аппарату бизнес-омбудсмена сообщили 36%, об их снижении – 37,9%, о росте – только 17,9%. В убыток себе работают 10,7% предпринимателей.

При этом почти половина, 48,2%, нашли возможность в 2024 году поднять зарплату своим сотрудникам. 43,3% оставили ее на прежнем уровне, 8,5% были вынуждены понизить зарплату.

В 2025 году 52,9% предпринимателей надеются сохранить свой бизнес, 31,3% – развить, 9,3% думают о его закрытии, 6,4% дали иной ответ.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2024 года немного выросло и составило 213 478 (в 2023 – 208 426). При этом количество занятых в этой сфере работников за год снизилось с 516 714 до 509 085 человек.

Число самозанятых выросло почти на 100 тысяч человек – с 264 724 до 360 557.

В качестве пожелания властям бизнесмены называют снижение налогов – 42%, стабильность законодательства – 37%, восполнение кадрового потенциала – 34,1%, доступные кредиты – 23,2%, снижение тарифов – 23,2%, изменение законодательства – 13,2%. Всем довольны 2,9% респондентов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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