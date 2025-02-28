Число самозанятых в Екатеринбурге превысило 162 тысячи

По итогам 2024 года в Екатеринбурге отмечен устойчивый рост предприятий малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан

Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на директора городского департамента промышленной и инвестиционной политики Евгения Копеляна. На сегодняшний день в городе зарегистрировано 127,1 тысячи субъектов МСП и около 162 200 самозанятых. Они трудятся в таких сферах, как торговля, научная и техническая деятельность, строительство, производство, транспортировка и хранение, операции с недвижимостью.

Как уже сообщал «Новый День», в целом по Свердловской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2024 года немного выросло и составило 213 478 (в 2023 – 208 426). При этом количество занятых в этой сфере работников за год снизилось с 516 714 до 509 085 человек. Число самозанятых выросло почти на 100 тысяч человек – с 264 724 до 360 557.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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