В екатеринбургской полиции не хватает трети сотрудников

Дефицит кадров в гарнизоне екатеринбургской полиции достиг 31%. Об этом сообщил на заседании городской думы начальник УМВД Виктор Позняк. По его словам, основная причина недокомплекта – низкие зарплаты сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Позняк отмечал, что он проводит личные беседы с полицейскими, которые хотят уволиться, чтобы уговорить их остаться. Тем не менее, рапорты об увольнении стабильно поступают раз в месяц, признал начальник полиции Екатеринбурга. Приход новобранцев на службу не решает проблемы дефицита кадров.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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