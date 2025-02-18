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Вторник, 18 февраля 2025, 17:32 мск

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«Каждый месяц получаю рапорты об увольнении», – главный полицейский Екатеринбурга посетовал на дефицит кадров

Новый глава екатеринбургской полиции Виктор Позняк признался, что часто проводит личные беседы с сотрудниками, которые хотят уволиться из органов.

«К сожалению, недокомплект личного состава УМВД Екатеринбурга остается большим. Работа в этом плане продолжается, в том числе при взаимодействии с администрацией города. Недавно мы обсудили вопрос о предоставлении служебного жилья. Но основная проблема заключается в конкурентноспособности зарплат в полиции. На это я повлиять не могу. С каждым сотрудником, который собирается уволиться, я стараюсь провести личную беседу. Кого-то удалось уговорить, и они продолжают нести службу, несмотря на все имеющиеся проблемы. Но раз в месяц я стабильно получают рапорты об увольнении», – рассказал Виктор Позняк на заседании комиссии по безопасности Екатеринбургской думы.

Сколько именно сотрудников не хватает городской полиции, глава УМВД не уточнил. Но отметил, что дефицит кадров, даже с учетом прихода новобранцев на службу, не уменьшается.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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