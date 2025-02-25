На Солнце произошла крупнейшая в году вспышка

На Солнце произошла крупнейшая в этом году вспышка. Выброс плазмы был зарегистрирован еще ночью. При этом физики уточняют, что, вероятно, он не повлияет на Землю, так как облако плазмы не дойдет до нее. «Предварительно, источником выброса является та же активная область, которая произвела два дня назад вспышку уровня X2.0. Если так, то источник взрыва расположен на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю. На поступивших изображениях на первый взгляд, как будто можно разглядеть компоненты, направленные на Землю, но это, судя по всему, лишь эффект проекции. На самом деле плазма движется по направлению от планеты, а не к ней», – уточнили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Там также подчеркнули, что активные области на обращенной к Земле стороне Солнца будут находиться в опасной для Земли зоне еще примерно полтора дня.

Екатеринбург, Елена Сычева

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