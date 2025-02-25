Как метеозависимым пережить магнитную бурю

Сегодня ночью на Солнце произошла крупнейшая вспышка, из-за чего в течение ближайших пары дней метеозависимые люди могут испытывать недомогание, повышенную утомляемость, головную боль и бессонницу.

Как отмечают кардиологи, это возникает из-за изменений некоторых свойств крови и сосудов в момент воздействия магнитных волн на организм человека. В зоне риска оказываются пожилые люди с хроническими заболеваниями, в особенности, с артериальной гипертензией.

В период магнитных бурь врачи рекомендуют отказаться от острых, жареных, жирных и соленых блюд, ограничить кофеиносодержащие напитки и исключить алкоголь. Кроме того, стоит есть больше овощей, фруктов и зелени, гулять, не перетруждаться и не нервничать. Восприимчивым людям стоит иметь при себе необходимые лекарства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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