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Среда, 26 февраля 2025, 10:58 мск

Новости Екатеринбург

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После пропажи 17-летней студентки возбудили уголовное дело

В Екатеринбурге, Полевском и других городах Свердловской области полиция и волонтеры ищут 17-летнюю Викторию Хайретдинову. Девушка ушла на занятия утром 24 февраля, но до техникума не дошла, на звонки не отвечает, ее местонахождение неизвестно.

Сейчас по факту пропажи возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Это стандартная практика при исчезновении несовершеннолетних.

Екатеринбург, Елена Сычева

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