Девушку из Полевского заставили уехать в Ижевск мошенники

Девушку из Полевского, которую искали несколько дней и нашли в Ижевске, заставили уехать мошенники, которые, вероятно, собирались потребовать выкуп у ее родителей.

Подробностями поделился начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. «С момента таинственного исчезновения Виктория побывала в нескольких городах, в том числе – Екатеринбурге, Берёзовском, Верхней Пышме, Кунгуре Пермского края, непосредственно в Перми и на территории Удмуртии. По всем субъектам она передвигалась на такси. Студентка вынуждена была «путешествовать», так как злоумышленники грозили весьма серьезными печальными последствиями. Благодаря профессиональной работе представителей МВД и СКР, аферистам не удалось сделать жертвами родителей девочки.

Однако этот случай должен для всех взрослых и несовершеннолетних послужить примером, как нужно себя вести, чтобы не оказаться в похожей криминальной ситуации. Проще говоря, вышли на вас неизвестные по телефону или в мессенджерах, кем бы они ни представлялись, либо кладите трубку, прекращая общение, либо обращайтесь за помощью по линии «02». К большому сожалению, многие не прислушиваются к этому простому совету, напрасно надеясь, что такая беда их не коснется. Только за январь 2025 года свердловчане добровольно «спонсировали» различного рода мошенников на сумму 339 миллионов рублей», – отметил полковник Горелых.

В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что девушку нашли вечером 27 февраля. Сейчас студентку везут в Свердловскую область. По предварительным данным, преступлений против ее личности не совершалось. Проведение следственных действий по установлению всех обстоятельств ситуации, в целях дачи случившемуся окончательной правовой оценки, продолжается.

Как уже писал «Новый День», Девушка ушла на занятия утром 24 февраля, но до техникума не дошла, на звонки не отвечала.

По факту пропажи было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство» – это стандартная практика при исчезновении несовершеннолетних.

Полевской, Елена Владимирова

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