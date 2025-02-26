Екатеринбург упростил получение выплат участникам СВО и их семьям

Администрация Екатеринбурга упростила механизм получения муниципальных выплат участникам СВО и их семьям. Теперь они будут носить беззаявительный характер.

Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», соответствующее постановление мэрии подписано сегодня. Это значит, что теперь выплата будет предоставляться не по заявлению бойца или члена его семьи, а тогда, когда боец поступит из пункта отбора на военную службу. Для этого данные военнослужащих и их членов семьи будут вноситься в реестр.

Ранее сегодня депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил, что участники СВО и их семьи не всегда могут своевременно получить выплаты, которые им положены на муниципальном уровне. «Типичная ситуация. Парень прописан в городе «X», и контракт с Минобороны подписал в городе «X». Идет на фронт, погибает. Родственники обращаются за выплатой. В городе «X» им отказывают, т.к. родственники прописаны в городе «Y», а в родном городе «Y» отказывают, потому что погибший не местный, из города «X». Замкнутый круг. Интересно, что в одном случае матери погибшего бойца предложили поменять прописку, чтобы получить выплату», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube