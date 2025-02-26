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Среда, 26 февраля 2025, 10:58 мск

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Депутат Максим Иванов: «Участников СВО «динамят» с муниципальными выплатами»

Участники СВО и их семьи не всегда могут своевременно получить выплаты, которые им положены на муниципальном уровне. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«Типичная ситуация. Парень прописан в городе «X», и контракт с Минобороны подписал в городе «X». Идет на фронт, погибает. Родственники обращаются за выплатой. В городе «X» им отказывают, т.к. родственники прописаны в городе «Y», а в родном городе «Y» отказывают, потому что погибший не местный, из города «X». Замкнутый круг. Интересно, что в одном случае матери погибшего бойца предложили поменять прописку, чтобы получить выплату», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

По его словам, аналогичные затруднения иногда случаются у мобилизованных при получении региональных выплат.

Депутат считает, что для прекращения путаницы необходимо на федеральном уровне установить четкие правила определения размера и назначения региональных и муниципальных выплат. «В конце концов, это тоже неправильно, когда боец или его родные ходят по кабинетам в попытке разобраться, где и какие выплаты им положены, а какие – нет», – отметил Максим Иванов.

Как уже сообщал «Новый День», с 20 сентября 2024 года правительство Свердловской области увеличило размер единовременной выплаты семьям уральцев, заключивших контракт на прохождение службы на СВО, до 1,5 миллиона рублей. В октябре власти Екатеринбурга заявили, что будут платить 200 тысяч за контракт с Минобороны всем бойцам, даже не гражданам РФ. Достаточно прийти в любой военкомат Екатеринбурга, встать там на учет и забрать стимулирующую надбавку от города. Если ее добавить к выплатам от государства и региона, то должно получиться 2,1 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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