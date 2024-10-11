Власти Екатеринбурга будут платить 200 тысяч за контракт с Минобороны даже не гражданам РФ

Администрация Екатеринбурга внесла уточнения в постановление о выплатах семьям военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны для участия в СВО. Теперь не имеет значения, является ли контрактник гражданином России, или есть ли у него постоянная регистрация в Екатеринбурге.

Муниципальная выплата в размере 200 тысяч рублей полагается каждому, кто либо заключил контракт, имея регистрацию в Екатеринбурге, либо зарегистрирован в любом другом городе, но встал на воинский учет в одном из районных военкоматов Екатеринбурга.

«Любой иногородний гражданин, в том числе мигрант, может прийти в любой военкомат Екатеринбурга, встать на учет и забрать стимулирующую надбавку от города. Если ее добавить к выплатам от государства и региона, то должно получиться 2,1 млн рублей», – уточняет телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии.

Как уже сообщал «Новый День», с 20 сентября правительство Свердловской области увеличило размер единовременной выплаты семьям уральцев, заключивших контракт на прохождение службы на СВО, до 1,5 миллиона рублей. Суммарно с 20 сентября выплата составит более 2 миллионов рублей: 1,5 миллиона рублей – из регионального бюджета, 100 тысяч рублей – муниципальная выплата (в Екатеринбурге – 200 тысяч), 400 тысяч рублей – федеральная выплата Минобороны. Кроме того, родные свердловчан, участвующих в спецоперации, продолжат получать единовременную выплату в 20 тысяч рублей на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube