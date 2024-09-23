Региональные выплаты семьям контрактников увеличили до 1,5 млн рублей

Правительство Свердловской области увеличило размер единовременной выплаты семьям уральцев, заключивших контракт на прохождение службы на СВО, до 1,5 миллионов рублей.

Как сообщили в ДИПе, суммарно с 20 сентября выплата составит более 2 миллионов рублей: 1,5 миллиона рублей – из регионального бюджета, 100 тысяч рублей – муниципальная выплата (в Екатеринбурге – 200 тысяч), 400 тысяч рублей – федеральная выплата Минобороны.

Кроме того, родные свердловчан, участвующих в спецоперации, продолжат получать единовременную выплату в 20 тысяч рублей на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего.

Также в регионе действуют и другие меры поддержки семей военнослужащих, в том числе:

– льготная газификация дома;

– отсрочка уплаты арендной платы за региональное имущество без применения штрафных санкций;

– бесплатный отдых для детей в оздоровительных лагерях на Черноморском побережье;

– бесплатное питание для детей военнослужащих в школах и колледжах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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