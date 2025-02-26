«Отказаться от мата тяжелее, чем мясо не есть», – священник рассказал, как правильно соблюдать пост

У православных христиан на следующей неделе начнется Великий пост, самый длительный и строгий в году. Он продлится с 3 марта до 19 апреля включительно, а 20 апреля будет отмечаться Пасха. Как подчеркнул протоиерей Виктор Вильчинский на пресс-конференции, соблюдение поста – это не только воздержание от определенной еды, но и следование духовным правилам.

По его словам, достаточно не есть мясо по пятницам, посещать храм по воскресеньям и читать Евангелие. Однако особое внимание священник уделил необходимости исключить из речи матерные слова.

«Не может христианин материться – это самое главное условие. Многие, называя себя верующими, носят кресты и иконы. При этом жутко матерятся. Они оправдываются войной, мол, иначе нельзя. Нет, братья, Христос за наши грехи висит. Когда материшься – поливаешь крест помоями. Поэтому либо нужно снять крест и материться, отходя от Бога, либо носить крест и отказаться от сквернословия. Это непросто, это духовный подвиг, тяжелее, чем мясо не есть», – отметил протоиерей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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