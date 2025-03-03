Диетолог рассказала, как поститься без вреда для здоровья

Сегодня у православных христиан начался Великий пост, который продлится 48 дней, до 20 апреля. В это время необходимо отказаться от всей пищи животного происхождения, нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Однако не всем подойдет такая ограничительная диета. Главный внештатный диетолог минздрава Свердловской области Ирина Бородина рассказала «Новому Дню», насколько оправданно такое питание в начале весны, когда у всех и так авитаминоз, кому нельзя ограничивать себя в еде и как поститься без вреда для здоровья.

«Есть однозначные плюсы в соблюдении поста: обилие клетчатки, овощей, фруктов, употребление которых заметно увеличивается в качестве замены продуктов, которые ограничиваются. Если же оценивать в целом, питание как при Великом посте отлично подходит в качестве разгрузочных дней, к примеру, пару раз в неделю», – отметила Бородина.

По словам специалиста, придерживаться строгого поста не следует детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям, пациентам с патологией желудочно-кишечного тракта, с сахарным диабетом, анемией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и расстройством пищевого поведения.

Диетолог рекомендует во время ограничительной диеты максимально разнообразить рацион, а также готовить пищу щадящим способом – тушить либо запекать.

По ее словам, стоит заменить мясо, яйца и молоко на другие продукты, в которых содержатся необходимые питательные вещества: «Белок животного происхождения необходимо заменить на растительный (фасоль, горох, орехи, грибы, чечевица, нут, тофу, хумус, крупы, рыба в разрешенные дни). Кальций, который есть в молочных продуктах, также есть в орехах и кунжутных семечках». Также стоит употреблять в пищу и богатые жиром продукты: оливковое, льняное, кукурузное масла, авокадо. А простые углеводы необходимо заменить на сложные: овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновой хлеб, крупы и отруби.

Между основными приемами пищи должны быть полезные перекусы: овощные чипсы, фрукты, несоленые орехи, тыквенные семечки или злаковые хлебцы.

При переходе на новый тип питания нужно наблюдать за своим состоянием – следить, как на него реагирует желудочно-кишечный тракт, а также начинать и завершать ограничительную диету постепенно. Современный ритм жизни не всегда позволяет полностью соблюдать ограничения Великого поста, поэтому главное – придерживаться основных правил. Как ранее писал «Новый День», по словам протоиерея Виктора Вильчинского, в течение следующих 48 дней достаточно не есть мясо по пятницам, посещать храм по воскресеньям и читать Евангелие.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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