Вступил в силу приговор мошеннице, обманувшей 1135 человек на 488 млн рублей (ФОТО)

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор бывшей председателю кредитного потребительского кооператива «Содействие» Марине Погадаевой, виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе суда, приговор Красногорского суда Каменска-Уральского от 27.08.2024 оставлен без изменений. Погадаевой назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей и ограничения свободы на полтора года.

Как уже сообщал «Новый День», с 2009 по 2019 год Погадаева руководила кредитным потребительским кооперативом «Содействие». Она заключала с пайщиками договоры о передаче в кооператив их личных сбережений, обещая выплаты не меньше 11% годовых, однако свои обязательства не выполнила.

Всего мошенница причинила материальный ущерб 1135 пайщикам на общую сумму свыше 488 млн рублей.

В первой инстанции уголовное дело рассматривалось в местном Доме культуры, чтобы вместить всех потерпевших. Суд приговорил Погадаеву к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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