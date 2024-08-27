Более 1000 пострадавших и почти 500 млн рублей ущерба: осуждена крупная мошенница (ФОТО)

В Каменске-Уральском вынесли приговор 45-летней Марине Погадаевой, которая за 10 лет обманула более тысячи человек на общую сумма почти в 500 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с 2009 по 2019 год Погадаева руководила кредитным потребительским кооперативом «Содействие». Она заключала с пайщиками договоры о передаче в кооператив их личных сбережений, обещая выплаты не меньше 11% годовых, однако свои обязательства не выполнила.

Всего мошенница причинила материальный ущерб 1 135 пайщикам на общую сумму свыше 488 млн рублей.

Суд приговорил Погадаеву к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В прокуратуре отметили, что уголовное дело рассматривалось в местном Доме культуры, чтобы вместить всех потерпевших.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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