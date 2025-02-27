Движение по старому мосту у «Калины» закроют с 7 марта. Его начнут разбирать

Специалисты ООО «АльмакорГруп» закроют движение транспорта по старому мосту через железнодорожные пути – от здания № 80 по улице Комсомольской до Сибирского тракта с 7 марта по 15 декабря 2025 года. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано со строительством новой транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

Строители перекроют старый путепровод и начнут его демонтаж. Работы стартуют со стороны Куйбышева, а чтобы не создавать помехи движению поездов, над железной дорогой для разбора мостовых пролетов будет использован консольно-шлюзовой кран. Объезд транспорта на период проведения работ будет производиться по построенным эстакадам. Напомним, строительство эстакады длиной 9,85 километра началось в 2021 году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube