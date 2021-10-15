С 4 ноября начнется стройка развязки у «Калины»: движение транспорта изменят на 3 года

Наконец-то стала известна точная дата начала строительства развязки у концерна «Калина». Участок дороги по проезду с Сибирского тракта до улицы Куйбышева закроют с 4 ноября и до ноября 2024 года, но организуют объезд. С той же даты невозможно будет заехать с Объездной на Белинского.

Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, работы на «Калине» стартуют 4 ноября.

«[Подрядчик] ООО «АльмакорГруп» изменит движение по проезду от Сибирского тракта до улицы Куйбышева с 4 ноября 2021 года по 4 ноября 2024 года. Это связано с начальным этапом возведения путепровода на пересечении скоростного кольца на переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Для удобства автомобилистов специалисты обустроят участок для объезда», – сообщили в горадминистрации.

Ранее в мэрии уже говорили, что полного перекрытия у «Калины» не будет. Мост будут строить аналогично Макаровскому (его, правда, периодически перекрывают) – сначала возведут одну часть, потом разберут существующую. Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов выразил надежду, что особых транспортных проблем реконструкция развязки не создаст.

Еще одну дорогу будут строить на въезде с Объездной на улицу Белинского, который также закроют – с 4 ноября до 10 января 2022 года.

«ООО «Инвестторгстрой» начнет строительство транспортной магистрали на пересечении улиц Белинского и Щербакова с Объездной автомобильной дорогой», – уточнили в мэрии.

Как ранее писал «Новый День», реконструкция развязки у «Калины» обойдется бюджету в 6 миллиардов рублей и продлится до 2024 года, деньги за екатеринбургскую «стройку века» получит московская компания «Альмакоргруп».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 15.10.21

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