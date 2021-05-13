Строительством развязки у «Калины» займется московская компания, которую будут банкротить

Реконструкцией развязки у «Калины», вероятнее всего, будет заниматься московская «Альмакоргруп». Она стала единственной, кто подал заявку на участие, компания соответствует всем требованиям. Из-за того, что претендент только один, конкурс не состоялся, в этом случае договор может быть заключен с единственным участником, но пока не проводилось согласование с МКУ «Управление капстроительства Екатеринбурга». Контракт будет подписан после того, как эта формальность будет соблюдена.

Выбор подрядчика на реконструкцию развязки проводился как конкурс с ограниченным участием. «Альмакоргруп» – это компания, зарегистрированная в Москве. По данным «Контур.Фокуса», сразу несколько компаний намерены подать иски о банкротстве «Альмакоргруп». Последнее намерение кредитора обратиться в суд с иском о банкротстве на «Федресурсе» опубликовало ООО «Лигал Эдвайс». Кроме того в этом году уже были поданы два иска о банкротстве, но их вернули заявителям из-за несоблюдения процессуальных норм.

На Урале «Альмакоргруп» известна ремонтом моста через тагильский пруд, эта организация занимается изготовления металлоконструкций. Завод НТЗМ бунтовал против такого решения – заводчане считали, что на деньги на одну из крупнейших дорожных строек региона должны получить местные подрядчики. С конца апреля мэрия Нижнего Тагила начала судебную тяжбу с этим подрядчиком, в исковых требованиях – 300 тысяч рублей.

За реконструкцию развязки у «Калины» подрядчик получит более 6 миллиардов рублей. Работы должны начаться этим летом и продлятся до 2024 года. В мэрии Екатеринбурга ранее объясняли, как будет организован проезд на этом участке.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.05.21

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