В мэрии рассказали, как будет организовано движение на развязке у «Калины» во время реконструкции

Сегодня истекает срок подачи заявок на закрытый конкурс по реконструкции развязки у «Калины». Пока никто из возможных подрядчиков не заявился, но, вероятно, сроки продлят из-за нерабочих дней. Между тем, в администрации города рассчитывают, что работы начнутся во втором полугодии этого года.

Замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков в эфире программы «Главное в городе» телекомпании «41 канал» рассказал, как будет организовано движение по этой развязке в годы, пока будет идти реконструкция. Принцип будет такой же, как и при ремонте Макаровского моста, который тоже находится на реконструкции несколько лет. Полного перекрытия движения на развязке не планируется. С двух сторон от моста через железную дорогу построят две эстакады. По ним пустят движение, после чего действующий мост разберут и сделают новый.

В рамках реорганизации развязки предполагается выполнить следующие работы:

– строительство эстакады правого проезда для машин, двигающихся с Базового переулка на дублёр Сибирского тракта. Она пройдёт между существующим путепроводом на улице Комсомольской со стороны Базового и общежитием Лесотехнического университета до пересечения в разных уровнях с улицей Хрустальной. Дорога здесь будет двухполосной;

– возведение нового моста через железнодорожную линию Шарташ – Егоршино и реконструкция существующего;

– строительство эстакады левого проезда в две полосы через железную дорогу на улице Комсомольской;

– демонтаж старого путепровода на улице Комсомольской, который находится в предаварийном состоянии, и строительство вместо него нового.

Полностью развязку должны сдать к 2024 году. Судя по финансированию, основные работы запланированы на 2023-2024 годы, в этом году выделено чуть более 100 млн рублей. На эти деньги планируется провести подготовительные работы, сделать вынос сетей.

Администрация Екатеринбурга первые торги по поиску подрядчика объявляла в начале марта, но затем отменила, так как было решено провести закрытую процедуру, предполагающую выбор победителя из ограниченного числа участников. Стоимость работ – 6,4 млн рублей, строительство развязки оплатят из бюджета трех уровней: муниципального, областного и федерального.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 06.05.21

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