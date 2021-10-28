Началась реконструкция развязки у «Калины» (ФОТО)

В Екатеринбурге все-таки стартовала «стройка века» – развязку у концерна «Калина» начали реконструировать. Как передает корреспондент «Нового Дня», сегодня к мосту со стороны переулка Базового привезли новые опоры и арматуру для железобетонных конструкций нового путепровода. Уже забивают сваи. Рядом с объектом замечены рабочие, некоторые из них к приезду нашего фотографа перекусывали, но другие на самом деле работали.

Пока никаких ограничений ни на мосту, ни под ним нет, дорожные ограждения выставлены на небольшом участке и закрывают часть стройплощадки, но трафик серьезно не ограничивают. По плану, с 4 ноября должны будут перекрыть участок дороги по проезду с Сибирского тракта до улицы Куйбышева. «Контракт заключен, и подрядчик может приступить к работам. В ежеминутном режиме его действия не контролируются. Подрядная организация работает согласно проекту», – прокомментировали в пресс-службе администрации города.

Принцип реконструкции развязки будет такой же, как и при ремонте Макаровского моста. С двух сторон от путепровода через железную дорогу построят две эстакады. По ним пустят движение, после чего действующий мост разберут и сделают новый.

Реконструкция развязки у «Калины» обойдется бюджету в 6 миллиардов рублей и продлится до конца 2024 года. Деньги за работы получит московская компания «Альмакоргруп». О необходимости реконструкции этой развязки говорили еще в середине нулевых, уже тогда здесь копились пробки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 28.10.21

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