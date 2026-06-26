Орлов: движение по развязке у «Калины» будет запущено в октябре

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, как продвигают ремонтные работы на транспортной развязке у концерна «Калина».

«Все работы идут по графику. Планируем завершить объект к концу 2026 года, несмотря на все сложности с подрядчиком, в компании ввели внешнее наблюдение. Все решается в ручном режиме с привлечением субподрядчиков. Объект полностью обеспечен финансированием. Надеемся, что примерно в октябре запустим движение в полном объеме по калиновскому мосту», – сообщил мэр на брифинге с журналистами.

Транспортную развязку у «Калины» начали строить в 2021 году. За пять лет стоимость реконструкции выросла с 6 до 9 миллиардов рублей. У генерального подрядчика, московской компании «АльмакорГруп», возникли финансовые проблемы. Однако власти Екатеринбурга не стали менять подрядчика, а проект поделили на пять этапов, чтобы тщательнее контролировать ход строительства. О долгострое на развязке высказывался и губернатор Свердловской области Денис Паслер: «Очень надеюсь, что несмотря на длительный процесс и банкротство мы завершим эту историю, до осени – край. Конечно, я тоже там езжу, вижу всю ситуацию, и мне это надоело. Представляю, как надоело жителям».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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