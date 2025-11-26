«Я там езжу, и мне это надоело»: Денис Паслер высказался о строительстве развязки у «Калины»

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что ремонт транспортной развязки у концерна «Калина» будет завершен до осени 2026 года.

«На следующий год мы в бюджете заложили деньги в полном объеме. Очень надеюсь, что несмотря на длительный процесс и банкротство мы в следующем году завершим эту историю, до осени – край. Конечно, я тоже там езжу, вижу всю ситуацию, и мне это надоело. Представляю, как надоело жителям. Повторюсь, ресурсами город мы в полном объеме обеспечили. Надо решить проблему с этим мостом. Или надо менять в конце концов подрядчика, которого мы годами держим [на этом объекте], и все затягивается», – заявил Денис Паслер во время прямой линии.

Напомним, развязку у «Калины» начали строить в 2021 году. Работы выполняет московская компания «АльмакорГруп». В 2024 году у подрядчика возникли серьезные финансовые проблемы: налоговая служба заблокировала десятки счетов компании. Однако городские власти заверили, что это не скажется на ходе строительства объекта. Общая стоимость реконструкции на данный момент составляет 8,8 миллиарда рублей. Ранее вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов заявлял, что транспортная развязка будет открыта в августе 2026 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube