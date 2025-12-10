Развязку у «Калины» достроят до конца 2026 года

Общая стоимость строительства транспортной развязки у концерна «Калина» повысилась до 9 млрд рублей, а у генерального подрядчика – серьезные проблемы, но в следующем году проект должен быть завершен, заявил сегодня на встрече с журналистами глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По словам главы, генподрядчик, компания «АльмакорГруп», сейчас в процессе банкротства, но администрация города решила работать с ней до конца. «Прервать контракт – это значит законсервировать проект», – пояснил глава Екатеринбурга.

Напомним, развязку у «Калины» начали строить в 2021 году. Работы выполняет московская компания «АльмакорГруп». В 2024 году у подрядчика возникли серьезные финансовые проблемы: налоговая служба заблокировала десятки счетов компании. Однако городские власти заверили, что это не скажется на ходе строительства объекта. Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов уточнял, что транспортная развязка будет открыта в августе 2026 года.

В ноябре в ходе прямой линии губернатор Денис Паслер заявил: «Очень надеюсь, что несмотря на длительный процесс и банкротство мы в следующем году завершим эту историю, до осени – край. Конечно, я тоже там езжу, вижу всю ситуацию, и мне это надоело. Представляю, как надоело жителям».

