Транспортная развязка у «Калины» готова на 77%

Движение по двум эстакадам транспортной развязки у концерна «Калина» будет запущено к концу 2024 года, заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. На сегодняшний день готовность объекта составляет 77%.

«Каких-либо обращений от подрядчика по поводу переноса срока действующего муниципального контракта нет. Понятно, что в процессе строительства были выявлены дополнительные объемы, которые не были учтены в проектной документации. И это, в большей степени, связано с переустройством инженерных сетей. Нужно учитывать, что каждый вид таких работ требует дополнительного финансирования, а это, в свою очередь, приводит к корректировке проектной документации», – сообщил градоначальник.

Напомним, развязку у «Калины» начали строить в 2021 году. Подрядчиком работ выступает московская компания «АльмакорГруп», общая стоимость реконструкции – свыше 6 миллиардов рублей. В августе 2024 года появилась информация о том, что налоговая служба заблокировала десятки счетов подрядчика, однако, как уверяют власти Екатеринбурга, это не сказалось на ходе строительства.

Новая развязка должна связать микрорайоны Синие Камни (по улицам Хрустальной и Анны Бычковой), ЖБИ (реконструкция позволит разгрузить второй выезд из микрорайона) и Втузгородок. Полностью работы на объекте планируется завершить в 2025 году.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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