Мэрия Екатеринбурга опровергла расторжение контракта с подрядчиком строительства развязки у «Калины»

Управление капстроительства Екатеринбурга не прекращало сотрудничество с московской компанией «АльмакорГруп», которая занимается строительством транспортной развязки в переулке Базовом.

Информация о расторжении муниципального контракта сегодня появилась на портале госзакупок, однако в мэрии сказали, что произошла техническая ошибка. «Специалистами заказчика направлено обращение в техслужбу поддержки ЕИС о восстановлении статуса действующего контракта», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городской администрации.

Напомним, развязку у «Калины» начали строить в 2021 году. Первоначальная стоимость контракта составляла почти 6,4 миллиарда рублей. Однако затем стороны подписали дополнительное соглашение, и объект подорожал еще на 1 миллиард рублей.

В августе 2024 года стало известно, что у «АльмакорГруп» появились финансовые сложности. Налоговая служба заблокировала десятки счетов подрядчика, который оказался на грани банкротства. Тем не менее городские власти уверяли, что это не скажется на ходе строительства. В сентябре готовность транспортной развязки оценивалась в 77%. Сдать объект в эксплуатацию планировалось в 2025 году, однако неизвестно, будут ли соблюдены эти сроки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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