У «Калины» изменили схему движения: копятся заторы (ФОТО)

С сегодняшнего дня дорожники изменили схему проезда на развязке у «Калины». Закрыт проезд на Куйбышева, на Сибирском такте прорубили проезд напрямую и пустили поток по этому пути. До сих пор все подъезды стоят в заторах, утром здесь была глухая пробка, автомобили вообще практически не двигались.

Реконструкция развязки у «Калины» началась с конца октября. Предполагалось, что с 4 ноября закроют участок дороги по проезду с Сибирского тракта до улицы Куйбышева, но это произошло только сегодня. Перекрытие продлится до 2024 года.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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