«Работы идут без выходных»: власти Екатеринбурга обещают завершить в срок ремонт развязки у «Калины»

Реконструкция транспортной развязки у «Калины» в Екатеринбурге идет по графику. Движение в полном объеме по путепроводу будет запущено в 2026 году, обещают в мэрии.

О ходе работ на объекте рассказал на заседании городской думы директор департамента строительства Алексей Корюков: «На данный момент ведутся работы по монтажу железобетонных конструкций пятого этапа. Это старый мост у «Калины», который был в аварийном состоянии. Эти работы будут завершены до мая, дальше мы приступим к монтажу ограждений, гидроизоляции и нанесения асфальтобетонного покрытия. На третьем и четвертом этапе [развязки] идут работу по устройству асфальтобетонного покрытия на проездах. Работы идут по графику без остановок на выходные и праздничные дни».

Депутаты отметили, что из-за дорожных работ жителям очень сложно въезжать и выезжать из микрорайона ЖБИ. «Определенные ограничения есть, их план согласован с областной Госавтоинспекцией. Мы и строители стараемся минимизировать эти сложности и быстрее открыть проезд на ЖБИ и Синие Камни», – пообещал Корюков.

Транспортную развязку у «Калины» начали строить в 2021 году. За пять лет стоимость реконструкции выросла с 6 до 9 миллиардов рублей. У генерального подрядчика, московской компании «АльмакорГруп», возникли финансовые проблемы. Однако власти Екатеринбурга не стали менять подрядчика, а проект поделили на пять этапов, чтобы тщательнее контролировать ход строительства. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отмечал, что до конца 2026 году все работы будут выполнены на 100%. Для завершения объекта город получил все необходимые средства, в том числе областной трансфер – более 1 миллиарда рублей. О долгострое на развязке высказывался и губернатор Свердловской области Денис Паслер: «Очень надеюсь, что несмотря на длительный процесс и банкротство мы завершим эту историю, до осени – край. Конечно, я тоже там езжу, вижу всю ситуацию, и мне это надоело. Представляю, как надоело жителям».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

