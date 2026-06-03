На развязке у «Калины» открыли движение автобусов

Строители запустили движение транспорта на участке улицы Комсомольской рядом с транспортной развязкой у концерна «Калина». На прежние маршруты вернулись автобусы № 54 и 054, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее в городском департаменте строительства сообщали, что работы по реконструкции автомобильного моста идут по графику без остановок на выходные и праздничные дни. Движение в полном объеме по путепроводу должно быть запущено до конца 2026 года.

Ремонтировать развязку у «Калины» начали еще в 2021 году. За пять лет стоимость работ выросла с 6 до 9 миллиардов рублей. Из-за реконструкции проезд в микрорайоны ЖБИ и Синие Камни крайне затруднен, горожане часами стоят в пробках.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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