На строительство развязки у «Калины» потратят еще 500 миллионов рублей

Свердловское правительство направит еще 500 миллионов рублей на «стройку века» в Екатеринбурге – транспортную развязку у концерна «Калина». Деньги выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Реконструкция развязки по Базовому переулку стартовала в октябре 2021 года. Подрядчиком работ выступает московская компания «АльмакорГруп». Фактически будет построен новый путепровод, длина которого вместе с подъездными путями составит почти 10 километров.

«Сейчас строители работают над возведением эстакад правого и левого проездов и нового путепровода через железнодорожную линию Шарташ – Егоршино. В настоящее время ведется устройство железобетонных опор под пролеты эстакад, переустройство сетей водоснабжения по улице Хрустальной, устройство насыпей на подъездах к новым эстакадам. В апреле-мае будут идти подготовительные работы для строительства подземного пешеходного перехода под Объездной дорогой (от улицы Анны Бычковой до улицы Комсомольской)», – сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Реконструкция развязки у «Калины» обойдется бюджету в 6 миллиардов рублей и продлится до конца 2024 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»