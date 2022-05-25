На развязке у «Калины» уложили первую балку (ФОТО)

На новом мосту развязки у «Калины» уложена первая балка, а всего их будет более 360. Как рассказал заместитель начальника строительного участка Дмитрий Летягин, до 2 июля планируется уложить балки на первых семи пролетах.

Кроме этого, сейчас рабочие перекладывают сети водоснабжения на улице Хрустальной, обустраивают насыпи на подъездах к новым эстакадам. Идут подготовительные работы для строительства подземного пешеходного перехода под Объездной дорогой (от улицы Анны Бычковой до Комсомольской).

Напомним, о необходимости реконструкции этой развязки говорили еще десять лет назад – уже тогда здесь постоянно копились заторы. Это будет одна из самых дорогих дорожных строек Екатеринбурга – из бюджетов всех трех уровней потратят более 6 миллиардов рублей. Строительство закончится в 2024 году. В 2021 году губернатор Евгений Куйвашев добился включения этой развязки в национальный проект «Безопасные качественные дороги» и увеличения доли софинансирования дорожных проектов из федерального бюджета.

Екатеринбург, Марина Иванова

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