Развязку у «Калины» частично откроют к юбилею Екатеринбурга (ФОТО)

Уже в 20-х числах августа планируется частично запустить движение по новому путепроводу у концерна «Калина».

Как сообщили в ДИПе, на правой эстакаде открытие движения приурочат к празднованию 300-летия Екатеринбурга. На левой строители завершили устройство опор. Ведутся работы по монтажу пролетных балок, а также работы по устройству подъездов к путепроводу. Движение планируется запустить осенью. Общая готовность объекта – 53%.

Напомним, в рамках реконструкции развязки с нуля возводят два новых путепровода, которые идут параллельно действующему. По одному из них автомобили будут двигаться в сторону Тюменского тракта, по-другому – в сторону старого Сибирского тракта. На каждом путепроводе предусмотрено две полосы движения и пешеходная дорожка.

Как уже сообщал «Новый День», о необходимости реконструкции развязки у «Калины» говорили еще десять лет назад – уже тогда здесь постоянно копились заторы. Это будет одна из самых дорогих дорожных строек Екатеринбурга – из бюджетов всех трех уровней на нее потратят более 6 миллиардов рублей. Первая балка нового путепровода была заложена 25 мая 2022 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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