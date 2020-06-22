На бунтующее предприятие Нижнего Тагила приехал мэр города с прокуратурой

Сегодня рабочие Нижнетагильского завода металлических конструкций встретились с мэром и прокурором Нижнего Тагила. Причиной визита стало заявление заводчан о проведении митинга 29 июня. Они решили протестовать после того, как руководство сообщило о выходе на трехдневную рабочую неделю с первого июля. Дело в том, что предприятие упустило крупный заказ на изготовление металлоконструкций для строящегося моста через тагильский пруд. Подробности – в нашем материале.

На встрече с сотрудниками и руководством НТЗМК мэр Владислав Пинаев напомнил, что объявленный городом тендер на строительство моста выиграла московская компания «АльмакорГруп». Она как генподрядчик уже самостоятельно выбрала подрядчика для изготовления металлоконструкций. И то, что заказ достался не тагильскому заводу, а тюменской компании, по мнению Пинаева, – просчет руководства НТЗМК, которое не смогло договориться с победителем тендера. По словам мэра, «АльмакорГруп» заявляет, что тагильчане выставили слишком высокую цену.

Директор завода Виталий Парфенов пояснил, что диалог с генподрядчиком был. Что НТЗМК, формируя ценовое предложение, опиралось на расценки, заявленные в смете, утвержденные госэкспертизой. Руководитель предприятия подчеркнул, что завод был готов снизить цену, когда ООО «АльмакорГруп» сообщило, что имеет более выгодное предложение. Но с марта по вторую декаду мая москвичи перестали выходить на контакт с тагильскими претендентами, а потом поставили перед фактом, что заказ достался тюменскому заводу.

Виталий Парфенов отмечает, что на предприятие заказами обеспечено на две трети. Но на НТЗМК рассчитывали на крупную заявку для строительства моста и оставили часть загрузки под его исполнение. «Когда в мае месяце мы узнаем, что контракт ушел в Тюмень и был подписан в марте, – у нас возникли вопросы, а что делать? А если бы с нами контракт подписали (речь о других предприятиях, – прим. ред.), тогда я бы, например, сказал: «А я не могу этот заказ исполнить, я уже другими заказами законтрактован». Вот и получается, что в тайминге этого проекта с июля месяца мы должны были отгрузить почти 7 тысяч тонн конструкций – мы готовились к этому контракту», – объясняет директор завода.

И руководители и рабочие завода в ходе встречи неоднократно отмечали, что власти не проявляют никакой заинтересованности в том, чтобы заказ для Тагила оставался в Тагиле, чтобы были загружены мощности местного предприятия.

«Мы, жители Нижнего Тагила, удивляемся – почему заказ на мост уходит в другой город. Мы хотим ездить по мосту, который мы соорудили. Чтобы за него гордость была. Мы и пригласили вас, чтобы вы помощь оказали», – сказал во время выступления один из работников НТЗМК.

Мэр Пинаев в заключение встречи пообещал, что созвонится с субподрядчиком, чтобы попробовать посадить его и руководство завода НТЗМК вновь за стол переговоров. Присутствовавший на мероприятии прокурор отметил, что за предприятием наблюдают и проверят целесообразность выхода завода на 3-дневную рабочую неделю.

Впрочем, сегодняшняя встреча пока не отменяет намерений заводчан выйти на митинг на 29 июня. Заявка на его проведение пока рассматривается в администрации.

Нижний Тагил, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

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