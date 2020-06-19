Глава Нижнего Тагила встретится с заводчанами, которые подали заявку на митинг (ВИДЕО)

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретится с работниками Нижнетагильского завода металлических конструкций. Об этом сотрудникам предприятия сообщили на встрече с директором Виталием Парфеновым. Как стало известно «Новому Дню», директор предприятия собрал сотрудников, чтобы обсудить грядущий переход на трехдневную рабочую неделю из-за проблем с заказами, а также анонсированный митинг. «Честно говоря, я узнал об этом [митинге] из интернета вчера вечером и принял решение сегодня утром собрать вас и поблагодарить за позицию. Я в высоких кабинетах побывал и позицию обозначил, видимо, сейчас пришло время обозначить свои интересы трудовому коллективу», – заявил на собрании Парфенов.

Встреча руководства и рабочих НТЗМК

Слово также взяла руководитель профсоюза, которая рассказала, что после письма в мэрию Пинаев предложил встречу. «Инициатива о проведении митинга правильная, в том плане, что за свои права бороться надо, но для того, чтобы за них бороться правильно, с открытыми глазами, мы должны услышать и позицию главы города. Что он нам ответит на те вопросы. которые мы здесь обсуждаем? Что сделал город для того, чтобы этот заказ действительно остался в родном месте?", – сообщила профсоюзный деятель.

Напомним, сотрудники НТЗМК подали заявку на проведение митинга в Нижнем Тагиле. Им грозит переход на трехдневную рабочую неделю из-за отсутствия заказов. Завод рассчитывал, в частности, получить заказ на строительство конструкций для моста через тагильский пруд, это один из крупнейших проектов региона. Однако заказ в итоге получила компания с тюменской пропиской. К акции заводчан уже готовы присоединиться несколько предприятий.

Екатеринбург, Елена Иванова

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