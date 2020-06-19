К митингу заводчан в Нижнем Тагиле могут присоединиться еще несколько предприятий

Готовящийся митинг заводчан в Нижнем Тагиле может стать одним из самых массовых за последние годы. Уведомление о проведении мероприятия подано в администрацию города позавчера.

Как стало известно «Новому Дню», протестовать планируют не только заявленные 200 человек от Нижнетагильского завода металлических конструкций. К акции протеста могут присоединиться сотрудники одного из предприятий строительной сферы – это еще около полутора сотен человек. Когда город возглавлял Сергей Носов, предприятие работало успешно, теперь же находится в предбанкротном состоянии.

Не исключено появление на митинге и недовольных из Верхней Салды. И.о. гендиректора ВСМПО-Ависма заявил, что в сентябре корпорация может полностью остановить производство, в мае на сокращенный график работы перевели более 50% сотрудников, пропорционально сократив и зарплаты, анонсированы увольнения. «Среди сотрудников ходят слухи – к митингу могут присоединиться сотрудники ВСМПО-Ависма. Не официально, не под транспарантом профсоюза, а, так сказать, в личном порядке. Они знают, что завод скоро остановят. Где работать этим людям? От НТЗМК выйдут тоже не 200 заявленных человек, а больше. Работяги между собой обсуждают, что есть недовольные и еще на одном серьезном предприятии нашего танкограда», – рассказал «Новому Дню» знакомый с ситуацией источник.

Напомним, накануне стало известно, что представители НТЗМК подали заявку на проведение митинга в Нижнем Тагиле. Им грозит переход на трехдневную рабочую неделю из-за отсутствия заказов. Завод рассчитывал, в частности, получить заказ на строительство конструкций для моста через тагильский пруд, это один из крупнейших проектов региона. Однако заказ в итоге получила компания с тюменской пропиской.

Нижний Тагил, Елена Иванова

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