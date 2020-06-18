В Нижнем Тагиле заводчане выходят на митинг из-за перевода на трехдневную рабочую неделю

В Нижнем Тагиле готовится митинг – выйти на улицы собираются 200 сотрудников завода, к которым могут присоединиться и другие недовольные. Главе города Владиславу Пинаеву передали уведомление об акции протеста на площадке у КДК «Современник». В письме сообщается: митинг состоится 29 июня с 18 до 20 часов, число участников – 200 человек, будет использоваться звукоусиливающая аппаратура, транспаранты. В уведомлении значится, что его подала «группа граждан».

Как стало известно «Новому Дню», инициаторы заявки – сотрудники Нижнетагильского завода металлических конструкций. Это один из крупнейших в России производителей металлоконструкций, на предприятии работает более 900 человек – для города это значимое количество. С 1 июля сотрудников должны перевести на трехдневную рабочую неделю – предприятию не хватает заказов, те, на которые рассчитывал завод, по непонятным причинам «ушли» в другие регионы. «Коллектив завода уже писал письмо на имя губернатора. Они просили оказать поддержку в это непростое время и напомнили один очень печальный факт. Смотрите сами, заказов мало. Но в родном для НТЗМК городе строится мост, этот мост через тагильский пруд – один из важнейших региональных проектов. Тендер на строительство выиграли москвичи, они получат четыре миллиарда. НТЗМК был в числе претендентов на изготовление конструкций, этот заказ очень бы помог. Но выполнять его будет «Тюменьстальмост»! Заводчане не понимают, почему в кризис заказ на их, тагильский, мост уходит тюменцам» – рассказал информированный источник.

Отметим, тюменское предприятие, о котором идет речь, последний год часто попадает в скандальные публикации. Согласно базе «Контур-Фокус», зарегистрировано три ООО с названием «Тюменьстальмост Имени Тюменского Комсомола», одно из которых признано банкротом, идет конкурсное производство. Зимой сотрудникам предприятия после вмешательства прокуратуры выплатили миллионные долги, в отношении директора было возбуждено уголовное дело. А незадолго до того, как компания получила заказ на изготовление конструкций моста, местная газета Rayon72.ru сообщала о найме 5 100 сотрудников на предприятие

Сотрудники НТЗМК, готовящиеся к митингу, надеются привлечь внимание властей к своей проблеме. «Представьте, что будет, если в такое время, накануне голосования, в Нижнем Тагиле практически без работы останутся заводчане, около тысячи семей останутся без денег. Очень странно, что регион не желает помочь своему предприятию», – добавил собеседник агентства. «Новый День» будет следить за развитием ситуации.

Нижний Тагил, Елена Иванова

Нижний Тагил. Другие новости 18.06.20

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