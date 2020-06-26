В Нижнем Тагиле бунтующий завод подал новое уведомление о митинге

Сотрудники НТЗМК подали новую заявку на проведение митинга. Акция протеста запланирована на 5 июня на площади перед КДК «Современник». Как указывается в уведомлении на имя главы города, митинг пройдет «в поддержку требования изготовления конструкций для автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд на Нижнетагильском заводе металлических конструкций и отмене решения о передаче данного заказа предприятию из Тюмени». «Поскольку глава Тагила Пинаев «прячется» от нас, то за прокурором, то за коронавирусом, мы продолжаем бороться за свои права всеми имеющимися законными способами», – прокомментировала в соцсетях решение о новом митинге его организатор Светлана Фесюнова.

Ранее сотрудники завода подавала заявку на акцию протеста на 29 июня, представители администрации о своем решении рабочим еще не сообщили. Однако активистов уже вызвали в полицию. На прошлой неделе на предприятие приезжал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в сопровождении прокуроров. По мнению Пинаева, тот факт, что заказ достался не тагильскому заводу, а тюменской компании, – просчет руководства НТЗМК, которое не смогло договориться с победителем тендера. По словам мэра, «АльмакорГруп» заявляет, что тагильчане выставили слишком высокую цену. Директор НТЗМК ответил, что готов был снизить цену, но москвичи перестали выходить на связь. НТЗМК обеспечено заказами на две трети, часть загрузки оставили как раз под исполнение заказа по конструкциям для моста. Теперь же заводчанам грозит переход на сокращенный график работы.

Екатеринбург, Елена Иванова

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